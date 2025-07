Possibilidade de neve na Serra Catarinense com chegada de frente fria Ciclone extratropical influencia clima no Sul e Sudeste; Centro-Oeste continua quente Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 15h30 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h30 ) twitter

Previsão do tempo aponta possibilidade de neve na serra catarinense

O meteorologista Vitor Takao, da Climatempo, informou que uma massa de ar polar está avançando sobre a região Sul do Brasil, podendo até levar à ocorrência de neve nas áreas mais elevadas da Serra Catarinense. Este fenômeno climático é resultado da passagem de um ciclone extratropical, que também trouxe chuvas para São Paulo, aliviando o tempo seco, mas que já começam a diminuir. No Rio de Janeiro, a temperatura ainda é alta, mas a previsão é de pancadas de chuva e uma queda nos termômetros nas próximas horas.

No Centro-Oeste, especialmente em Goiânia, o calor persiste, com temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar, que deve permanecer ao longo da semana. Takao ressalta que a variação entre altas temperaturas durante o dia e mínimas à noite pode impactar a saúde das pessoas, exigindo cuidados adicionais.

Assista ao vídeo - Previsão do tempo aponta possibilidade de neve na serra catarinense

