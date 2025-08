Instituições palestinas são sancionadas pelos Estados Unidos por apoio ao terrorismo

O Departamento de Estado Americano anunciou que o país atribuirá sanções contra os integrantes das organizações políticas Autoridade Palestina e a OLP (Organização para a Libertação da Palestina); eles atuam como representantes do povo palestino e pressionam a comunidade internacional a fim do reconhecimento do Estado Palestino .



Segundo os norte-americanos, a decisão foi tomada devido às ações das entidades políticas, entendidas como um possível apoio ao terrorismo. As medidas realizadas por ambas as instituições representaram uma ampliação do conflito por meio do Tribunal Penal Internacional e atrapalharam as tentativas para um avanço à paz, segundo os EUA.



Em entrevista para o Conexão Record News , o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli explicou que há uma pressão internacional de muitos países importantes no “jogo de poder”, como França, Canadá e Inglaterra, sobre o reconhecimento da Palestina; segundo o especialista tal ação traz para os Estados Unidos a oportunidade de “aproveitar da situação” e tentar fechar um acordo benéfico a Israel, enfraquecendo, ao mesmo tempo, movimentos políticos como a Autoridade Palestina e a OLP.



“Os Estados Unidos, ao sancionarem essas entidades políticas, dão claramente um recado, de que não estão contentes com uma possibilidade de reconhecimento do Estado da Palestina, que estão em defesa da ação de Israel na Faixa de Gaza e um possível cessar-fogo”, diz o especialista.