Agência dos EUA libera voos em aeroporto na fronteira

A invasão de drones, que supostamente pertenceriam a cartéis mexicanos, no espaço aéreo norte-americano, motivou o fechamento do aeroporto de El Paso, na fronteira entre os dois países. As operações voltaram ao normal recentemente.



