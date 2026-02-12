Logo R7.com
Agência dos EUA libera voos em aeroporto na fronteira

Suspensão aconteceu após operação contra cartéis; drones teriam violado espaço-aéreo

Conexão Record News|Do R7

A invasão de drones, que supostamente pertenceriam a cartéis mexicanos, no espaço aéreo norte-americano, motivou o fechamento do aeroporto de El Paso, na fronteira entre os dois países. As operações voltaram ao normal recentemente.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

