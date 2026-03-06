Logo R7.com
Azerbaijão retira diplomatas do Irã por segurança

Segundo ministro, funcionários da embaixada e do consulado-geral foram evacuados

Conexão Record News|Do R7

Após o Azerbaijão ter sido alvo de uma incursão de drones iranianos, que deixaram quatro feridos nesta quinta (5), o ministro das Relações Exteriores do país declarou que diplomatas serão retirados do Irã por motivos de segurança.

