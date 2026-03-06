Azerbaijão retira diplomatas do Irã por segurança

Após o Azerbaijão ter sido alvo de uma incursão de drones iranianos, que deixaram quatro feridos nesta quinta (5), o ministro das Relações Exteriores do país declarou que diplomatas serão retirados do Irã por motivos de segurança.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!