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China se opõe a tarifas e nega acusação de trabalho forçado

EUA incluem gigante asiática em lista de 60 países que podem ter sobretaxa sobre importações

Conexão Record News|Do R7

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A China disse que não concorda com as tarifas unilaterais propostas pelos Estados Unidos e negou as acusações de uso de trabalho forçado, o que deve gerar a tarifa adicional de 12,5% sobre as importações.

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