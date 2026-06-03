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PRF começa operação nas rodovias brasileiras nesta quarta-feira (3)

Cerca de 20 milhões de veículos devem se deslocar rumo ao litoral de São Paulo

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) começa a operação de feriados prolongados nas rodovias brasileiras nesta quarta-feira (3). Segundo estimativa, cerca de 20 milhões de veículos devem se deslocar rumo ao litoral de São Paulo.

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