PRF começa operação nas rodovias brasileiras nesta quarta-feira (3)
Cerca de 20 milhões de veículos devem se deslocar rumo ao litoral de São Paulo
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) começa a operação de feriados prolongados nas rodovias brasileiras nesta quarta-feira (3). Segundo estimativa, cerca de 20 milhões de veículos devem se deslocar rumo ao litoral de São Paulo.
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