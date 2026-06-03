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Drones ucranianos atingem instalações militares na Rússia

Ataque aconteceu um dia após Moscou lançar mísseis e drones que mataram 23 pessoas, na Ucrânia

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Drones ucranianos atacaram instalações de energia e militares em São Petersburgo nesta quarta-feira (3).

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