Campanha de vacinação atinge apenas 38,5% do público-alvo

O Brasil registrou 505 mortes por gripe nos primeiros cinco meses de 2026. Segundo o Ministério da Saúde, 27% dessas mortes ocorreram nas últimas duas semanas.



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