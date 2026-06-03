Trump diz que Irã concordou em não fazer armas nucleares

Durante uma entrevista, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã concordou em não desenvolver armas nucleares. Além disso, o líder ainda declarou que planeja se encontrar com o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei.



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