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Trump diz que Irã concordou em não fazer armas nucleares

Presidente dos EUA afirmou que pretende se encontrar com líder supremo iraniano

Conexão Record News|Do R7

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Durante uma entrevista, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã concordou em não desenvolver armas nucleares. Além disso, o líder ainda declarou que planeja se encontrar com o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei.

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