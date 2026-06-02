Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

STF julgará recurso das big techs sobre atualização do Marco Civil da Internet

Corporações se posicionam contra pontos de decretos que impõem obrigações

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O STF deve julgar na próxima semana embargos de declaração apresentados por big techs e organizações da sociedade civil.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Big techs
  • Internet
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • redes-sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.