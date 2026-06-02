STF julgará recurso das big techs sobre atualização do Marco Civil da Internet
Corporações se posicionam contra pontos de decretos que impõem obrigações
O STF deve julgar na próxima semana embargos de declaração apresentados por big techs e organizações da sociedade civil.
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