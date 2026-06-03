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Jovens priorizam empregos que oferecem chance de crescimento

Pesquisa encomendada pelo CIEE mostra demandas da juventude no mercado de trabalho

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Uma pesquisa realizada pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) revelou que a oportunidade de crescimento é a principal motivação para os jovens ao escolherem um emprego.

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