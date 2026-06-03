Oriente Médio: cenário é de incerteza sobre futuro das negociações

O cenário atual no Oriente Médio é marcado por incertezas nas negociações entre o Irã e os Estados Unidos. Apesar das recentes tensões, jornais iranianos indicam que o diálogo com Washington continua.



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