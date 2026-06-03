Secretário-geral da Otan encontra Zelensky na Ucrânia

O pesquisador da UFF (Universidade Federal Fluminense) Lier Ferreira analisou a declaração do secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, sobre a Rússia estar desesperada com a guerra.



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