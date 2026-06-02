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Israel e Líbano voltam a se reunir para rodada de negociações

Objetivo é tentar consolidar cessar-fogo entre os países e reduzir tensões na fronteira

Conexão Record News|Do R7

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Uma nova rodada de negociações de paz entre as autoridades de Israel e do Líbano começou nesta terça-feira (2) em Washington, nos Estados Unidos.

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