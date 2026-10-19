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Campanhas analisam estratégias em semana decisiva

Lula e Flávio Bolsonaro intensificam agendas em busca de votos

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O primeiro debate entre os candidatos à presidência foi analisado como um evento de baixa qualidade em termos de propostas políticas. Segundo Bruno Soller, analista do Real Time Big Data, o encontro não conseguiu convencer muitos eleitores indecisos sobre qual candidato poderia representar uma melhora significativa para suas vidas. O debate ficou marcado por ataques pessoais e discussões acaloradas.

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