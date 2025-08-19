Cessar-fogo israelense aceito pelos terroristas do Hamas não deve se concretizar; entenda

O grupo terrorista Hamas declarou, nesta segunda-feira (18), aceitar a proposta de Israel para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. No acordo, seriam liberados dez reféns vivos e 18 corpos de sequestrados, além de trégua por 60 dias e retirada parcial das tropas israelenses. Em troca, os extremistas aceitariam 150 prisioneiros palestinos.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin afirma que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , enfrenta diferentes pressões, externas e internas, em relação à condução do conflito.



“No domingo passado teve um dos maiores protestos desde o início dessa guerra nas ruas de Israel. Muitas pessoas foram às ruas pedindo o fim da guerra. Agora, dentro do governo, existem ministros que não querem encerrar a guerra antes de completar todos os objetivos do Netanyahu”, diz.



Para o especialista, o cessar-fogo não deve se concretizar. “Considerando o plano já em execução do Exército de Israel de ocupar a cidade de Gaza, as chances dele ser implementado nesse momento são menores. Era melhor que ele tivesse sido implementado quando foi posto à mesa meses atrás. Nesse momento, parece que Israel mudou de ideia”, completa Brustolin.