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China pede que EUA e Irã retomem acordo de trégua

Pequim solicitou medidas eficazes para reabrir estreito de Ormuz e evitar novas tensões regionais

Conexão Record News|Do R7

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O governo chinês solicitou que os Estados Unidos e o Irã mantenham a racionalidade nas suas relações e trabalhem para retomar as negociações do acordo de trégua.

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