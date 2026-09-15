Brasil e EUA devem discutir tarifas durante encontro do G20
Evento vai acontecer no fim do mês em Milwaukee, no país norte-americano
O Brasil e os Estados Unidos devem retomar as discussões sobre tarifas comerciais durante o próximo encontro do G20.
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