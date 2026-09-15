Sessão histórica é marcada por troca de acusações

O Supremo Tribunal Federal está no centro das atenções devido a uma sessão histórica que pode resultar na abertura de uma investigação contra um dos seus ministros em exercício, Alexandre de Moraes. A discussão envolve questões processuais complexas antes da decisão sobre o mérito do caso.



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