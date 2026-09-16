Logo R7.com
RecordPlus

Especialista analisa risco de retomada do conflito em Gaza

Segundo ministro israelense, parte do acordo não vai acontecer e o exército está preparado para 'concluir trabalho'

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O ministro da Defesa de Israel sinalizou a possibilidade de retomar as ações militares na Faixa de Gaza. O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos visava à libertação de reféns detidos pelo Hamas, mas o desarmamento do grupo não ocorrerá, segundo o ministro. Ele afirmou que o exército está preparado para agir contra o Hamas a qualquer momento.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Gaza
  • Hamas
  • Israel
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.