Especialista analisa risco de retomada do conflito em Gaza

O ministro da Defesa de Israel sinalizou a possibilidade de retomar as ações militares na Faixa de Gaza. O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos visava à libertação de reféns detidos pelo Hamas, mas o desarmamento do grupo não ocorrerá, segundo o ministro. Ele afirmou que o exército está preparado para agir contra o Hamas a qualquer momento.



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