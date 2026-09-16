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Conflito com o Irã custou US$ 38 bilhões aos Estados Unidos

Números refletem custos de munições e equipamentos, além do preço de combustíveis

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O escritório de orçamento do Congresso dos Estados Unidos divulgou que o conflito com o Irã gerou um custo de aproximadamente US$ 38 bilhões até 1º de agosto.

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