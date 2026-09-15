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Irã se recusa a negociar enquanto condições não forem atendidas

Autoridade alertou para distrações causadas por 'sinais contraditórios' de Trump

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O chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã declarou que não haverá diálogo com os Estados Unidos enquanto as demandas iranianas não forem cumpridas.

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