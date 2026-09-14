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Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte defendem separação do Reino Unido

Líderes destacaram comprometimento com independência e futuro na União Europeia

Conexão Record News|Do R7

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Líderes da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte se reuniram para afirmar o direito à autodeterminação, destacando seu futuro na União Europeia, e rejeitando ações do governo central de Westminster que possam obstruir a democracia.




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