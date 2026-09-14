Drone russo atinge trem perto da fronteira da Polônia

Um trem foi alvo de um ataque russo em uma estação ucraniana próxima à fronteira com a Polônia. Várias autoridades, incluindo ex-premiê britânico, haviam acabado de deixar o local.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!