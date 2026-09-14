Logo R7.com
RecordPlus

Drone russo atinge trem perto da fronteira da Polônia

Várias autoridades, incluindo ex-premiê britânico, haviam acabado de deixar o local

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Um trem foi alvo de um ataque russo em uma estação ucraniana próxima à fronteira com a Polônia. Várias autoridades, incluindo ex-premiê britânico, haviam acabado de deixar o local.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • russia
  • ucrania
  • polonia
  • otan

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.