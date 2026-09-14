Drone russo atinge trem perto da fronteira da Polônia
Várias autoridades, incluindo ex-premiê britânico, haviam acabado de deixar o local
Um trem foi alvo de um ataque russo em uma estação ucraniana próxima à fronteira com a Polônia. Várias autoridades, incluindo ex-premiê britânico, haviam acabado de deixar o local.
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