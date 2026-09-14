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Rebeldes houthis lançam mísseis e drones contra alvos na Arábia Saudita

Grupo executou operação visando base aérea; rebeldes avançam no controle de pontos estratégicos

Conexão Record News|Do R7

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Os rebeldes houthis do Iêmen realizaram uma operação militar em larga escala contra alvos no sul da Arábia Saudita.

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