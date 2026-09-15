Logo R7.com
RecordPlus

Entenda a cronologia do julgamento no STF

Professora de direito constitucional analisa sessão que deve definir futuro de investigações

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O STF (Supremo Tribunal Federal) vive um momento crítico com a sessão que discute a possibilidade de abrir investigações específicas contra o ministro Alexandre de Moraes.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • stf
  • alexandre-de-moraes
  • conexao-record-news
  • record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.