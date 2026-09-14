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Finlândia vai aderir À iniciativa francesa de dissuasão nuclear

Plano é destinado a reforçar a segurança da Europa através do arsenal nuclear da França

Conexão Record News|Do R7

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A Finlândia decidiu integrar-se ao programa de dissuação nuclear avançado liderado pela França.




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