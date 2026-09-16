Logo R7.com
RecordPlus

Brasil deve cortar taxa básica de juros nesta Superquarta

Mercado espera que Selic passe de 14% para 13,75% ao ano; EUA devem aumentar os juros

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Nesta quarta-feira decisiva para o mercado financeiro, o Brasil e os Estados Unidos anunciarão mudanças em suas taxas básicas de juros.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • economia
  • selic
  • conexao-record-news
  • record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.