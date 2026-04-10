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Desmatamento cai na Amazônia e cresce no Cerrado

Dados do Inpe mostram situação dos dois biomas no primeiro trimestre do ano

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Nos primeiros três meses do ano, a Amazônia perdeu uma área equivalente a 56 mil campos de futebol. No entanto, houve uma redução de 7% em relação ao mesmo período de 2025, conforme dados do Inpe. Já o Cerrado teve um aumento de 15% no desmatamento.

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