Planeta perde 10 milhões de hectares de florestas por ano

Nesta quarta-feira (22) é celebrado o Dia Internacional da Mãe Terra, e a ONU (Organização das Nações Unidas) aproveitou a data especial para denunciar a destruição de diferentes ecossistemas, pedindo a interrupção das respectivas devastações e solicitando a restauração da natureza.



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