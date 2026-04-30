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Produtores rurais vão receber kits de combate a incêndios

Iniciativa da Defesa Civil deve treinar agricultores em assentamentos do estado de SP

Record News Rural|Do R7

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A Defesa Civil de São Paulo anunciou uma série de medidas para enfrentar os incêndios florestais no estado.

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