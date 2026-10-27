Dino manda a PF investigar suposto financiamento estrangeiro
Ministro do STF pede apuração sobre oferecimento de apoio político em troca de terras raras
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que a PF (Polícia Federal) investigue a campanha do senador Flávio Bolsonaro por suposto favorecimento estrangeiro.
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