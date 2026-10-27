Dino manda a PF investigar suposto financiamento estrangeiro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que a PF (Polícia Federal) investigue a campanha do senador Flávio Bolsonaro por suposto favorecimento estrangeiro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!