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Donald Trump espera que fim do conflito esteja próximo

Presidente deve se reunir com líderes do Golfo para discutir estratégia pós-guerra

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou otimismo quanto ao término iminente do conflito com o Irã. Em um encontro com repórteres na Casa Branca, ele mencionou ter recebido sinais diretos de Teerã sobre a possibilidade de um acordo. Na próxima semana, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, Trump se reunirá com líderes do Golfo para discutir os planos de Washington para uma estratégia pós-conflito.

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