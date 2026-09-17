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Queda da taxa de juros é insuficiente para entidades industriais e trabalhistas

Setores alegam que a redução para 13,75% ao ano não alivia a situação financeira de empresas e famílias

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A recente decisão do Comitê de Política Monetária de reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual foi considerada insatisfatória por entidades industriais e trabalhistas brasileiras.

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