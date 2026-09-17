Queda da taxa de juros é insuficiente para entidades industriais e trabalhistas

A recente decisão do Comitê de Política Monetária de reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual foi considerada insatisfatória por entidades industriais e trabalhistas brasileiras.



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