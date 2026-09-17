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Canadá solicita adesão à coalizão militar do Reino Unido

Força reúne dez Estados-membros da Otan e promove parceria de resposta rápida

Conexão Record News|Do R7

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O Canadá formalizou seu pedido para integrar uma coalizão militar de resposta rápida liderada pelo Reino Unido.

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