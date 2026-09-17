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Preço do diesel deve ser mantido mesmo com aumento da Petrobras

Repasse para distribuidoras é de R$ 1 a mais a partir desta quinta (17), mas governo lança novo subsídio

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A Petrobras anunciou um aumento de R$ 1 no preço do litro do diesel para as distribuidoras. Subsídio do governo deve impedir alta para o consumidor.

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