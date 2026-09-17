Logo R7.com
RecordPlus

Superquarta no Brasil termina com queda da Selic

Por outro lado, Estados Unidos aumentaram taxa básica de juros

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Superquarta terminou com queda da Selic no Brasil, enquanto os Estados Unidos aumentaram a taxa básica de juros.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • economia
  • juros
  • estados-unidos
  • brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.