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Risco de Terceira Guerra Mundial sobe 16 posições em ranking da ONU

Relatório com 1.3000 entrevistados classifica situações políticas, econômicas, ambientais e tecnológicas

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Um relatório da ONU (Organização das Nações Unidas) destacou que a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial é a principal preocupação dos especialistas em riscos globais.

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