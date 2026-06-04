Cessar-fogo no Líbano aumenta esperanças de progresso

O recente acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e Líbano trouxe esperanças de paz na região. Contudo, sua implementação é incerta devido às condições do Irã e ao silêncio do Hezbollah, que não participa diretamente do acordo. O presidente libanês afirmou que o cessar-fogo começaria 24 horas após todas as partes darem sua aprovação.



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