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Brasil anuncia compra de mais de 20 caças da Suécia

Ministro da Defesa, José Múcio, assinou carta de intenções com o governo sueco

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Mesmo com corte no Ministério da Defesa, o Brasil anunciou a intenção de adquirir mais de 20 caças suecos.

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