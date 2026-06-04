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Ibovespa fecha em queda de 2,2% em tensão por tarifaço

Para especialistas, o desempenho negativo também é um reflexo das bolsas americanas

Conexão Record News|Do R7

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A Bolsa de Valores no Brasil encerrou o dia anterior em forte queda devido à possibilidade de novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O Ibovespa caiu 2,2%, atingindo seu menor nível desde janeiro deste ano. A instabilidade é atribuída às ameaças do governo americano que afetam diretamente a economia brasileira.

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