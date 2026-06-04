Israel diz que militares continuam ataques no sul do Líbano

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que os militares continuarão suas operações no sul do Líbano. Segundo informações da agência Reuters, diversos ataques aéreos foram realizados por Israel na região nesta quinta-feira. A agência nacional de notícias libanesa relatou cinco mortes na cidade de Sohmor devido aos bombardeios.

As Forças Armadas israelenses alertaram moradores do sul do país sobre a continuidade dos ataques às instalações controladas pelo grupo Hezbollah. O conflito persiste apesar das tentativas de cessar-fogo mediadas pelos Estados Unidos desde abril deste ano.



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