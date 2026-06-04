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Mundial deve funcionar como estímulo às compras

Pesquisa aponta que Copa do Mundo pode aquecer o comércio no Dia dos Namorados

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Data importante para o comércio, o Dia dos Namorados deve registrar um maior movimento nas compras devido à Copa do Mundo.

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