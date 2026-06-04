Trump critica resolução aprovada pelo Congresso dos EUA

O Congresso americano aprovou uma resolução para limitar os poderes do presidente Donald Trump na guerra contra o Irã. Com apoio de quatro republicanos, o movimento reflete preocupações econômicas devido ao aumento dos preços de combustíveis, resultante do conflito iniciado em fevereiro. A Casa Branca considera a medida inconstitucional e Trump pode recorrer à Justiça se o Senado sancioná-la.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!