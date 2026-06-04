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Trump critica resolução aprovada pelo Congresso dos EUA

Lei limita poderes do presidente norte-americano sobre guerra no Irã

Conexão Record News|Do R7

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O Congresso americano aprovou uma resolução para limitar os poderes do presidente Donald Trump na guerra contra o Irã. Com apoio de quatro republicanos, o movimento reflete preocupações econômicas devido ao aumento dos preços de combustíveis, resultante do conflito iniciado em fevereiro. A Casa Branca considera a medida inconstitucional e Trump pode recorrer à Justiça se o Senado sancioná-la.

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