Enviado dos EUA pede que Putin considere retomar negociações

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se encontrou recentemente com os líderes da Rússia e Ucrânia para tentar acelerar as negociações de paz no Leste Europeu.



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