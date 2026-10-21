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Enviado dos EUA pede que Putin considere retomar negociações

Steve Witkoff foi recebido pelo presidente russo e falou em novas ideias para fim do conflito

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O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se encontrou recentemente com os líderes da Rússia e Ucrânia para tentar acelerar as negociações de paz no Leste Europeu.

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