Estados Unidos tem dependência muito grande de importações, diz economista

Estados Unidos tem dependência muito grande de importações, afirma o economista Miguel Daoud, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (21). Durante sua posse , Donald Trump anunciou uma série de medidas relacionadas à economia dos Estados Unidos, como a aplicação de tarifas de importação para estimular o mercado interno do país.



Para Daoud, a tributação proposta por Trump pode incentivar a inflação, mas discursos de enaltecimento nacional podem caminhar para a valorização do dólar. “Na hora que ele leva a valorização do dólar, ele aumenta o poder de compra dos americanos e, consequentemente, a moeda mais forte compraria os produtos mais baratos. [...] Ele espera valorizar o dólar, aumenta a capacidade do consumidor americano e, para fazer o equilíbrio, ele começa gradativamente a taxar.”