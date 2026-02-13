Logo R7.com
Estados Unidos vão enviar porta-aviões ao Oriente Médio

Embarcação é a mesma que estava na Venezuela; país se prepara para eventual conflito na região

Conexão Record News|Do R7

Os Estados Unidos decidiram enviar um segundo porta-aviões para o Oriente Médio em resposta às crescentes tensões com o Irã.

