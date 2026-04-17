Governo define setores que podem acessar crédito de R$ 15 bilhões do novo plano de socorro
Medida é para minimizar impactos da guerra no Oriente Médio e das tarifas impostas pelos EUA
O governo federal anunciou que os setores econômicos prioritários para o acesso ao crédito de R$ 15 bilhões serão aqueles impactados pela guerra no Oriente Médio e pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) será responsável por operacionalizar este novo plano de socorro.
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