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Governo define setores que podem acessar crédito de R$ 15 bilhões do novo plano de socorro

Medida é para minimizar impactos da guerra no Oriente Médio e das tarifas impostas pelos EUA

Conexão Record News|Do R7

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O governo federal anunciou que os setores econômicos prioritários para o acesso ao crédito de R$ 15 bilhões serão aqueles impactados pela guerra no Oriente Médio e pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) será responsável por operacionalizar este novo plano de socorro.

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