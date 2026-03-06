Indústria cresce 1,8% em janeiro e rompe três meses negativos

A produção industrial brasileira cresceu 1,8% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (6) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísica) e integram a pesquisa industrial mensal.



