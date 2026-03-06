Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Indústria cresce 1,8% em janeiro e rompe três meses negativos

19 dos 25 ramos pesquisados tiveram resultados positivos no período, segundo o IBGE

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A produção industrial brasileira cresceu 1,8% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (6) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísica) e integram a pesquisa industrial mensal.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
  • Indústria
  • economia
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.