Israel ataca centro de armazenamento de drones no Líbano

Segundo militares, força aérea atingiu infraestrutura do grupo terrorista Hezbollah, em Beirute

Conexão Record News|Do R7

Israel lançou novas investidas contra o Líbano nesta quinta (5). Segundo os militares, a Força Aérea atingiu infraestruturas do grupo terrorista Hezbollah em Beirute. O grupo disse que a ofensiva não ficará sem resposta e alertou os moradores israelenses próximos à fronteira.

