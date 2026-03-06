Israel ataca centro de armazenamento de drones no Líbano

Israel lançou novas investidas contra o Líbano nesta quinta (5). Segundo os militares, a Força Aérea atingiu infraestruturas do grupo terrorista Hezbollah em Beirute. O grupo disse que a ofensiva não ficará sem resposta e alertou os moradores israelenses próximos à fronteira.



